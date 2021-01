Salzburg holt sich die Bundesliga-Tabellenführung zurück

Eine Halbzeit ohne Highlights

Das Spiel lief dann so, wie man es erwarten durfte. Salzburg hatte praktisch immer den Ball, konnte aber damit wie schon so oft in dieser Saison gegen defensive Teams lange wenig anfangen. Das Tempo war zu niedrig, die Ideen fehlten und die Standards waren schlecht.

So hatten die s ersatzgeschwächten Altacher, bei denen mit Stefan Haudum (kam vom LASK) ein Neuzugang begann, keine Probleme, um mit einem 0:0 in die Pause zu kommen. Es waren 45 Minuten ohne Highlights.