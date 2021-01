Rückschlag im Titelkampf: LASK blamiert sich gegen WSG Tirol

Die Schneemassen in Tirol hatten der WSG die Vorbereitung auf das Spiel in Pasching gegen den LASK erschwert, ein fußballspezifisches Mannschaftstraining war kaum möglich. Am Sonntag war davon nicht wirklich etwas zu bemerken: Behounek prüfte mit einem Kopfball schon früh die Querlatte (2.), Yeboah und Frederiksen wirbelten die LASK-Abwehr immer wieder durcheinander.

Die WSG konnte sich gut aus dem LASK-Pressing lösen, ermöglichte aber mit einem Ballverlust von Petsos die Führung der Linzer durch Michorl (25.). Die Freude währte nicht lange, denn die kaum geschockten Tiroler glichen aus einem Eckball aus, Gugganig setzte sich dabei gegen Trauner durch (29.). Danach wurde es skurril, weil die Tiroler zwei Blackouts der Linzer nutzten. Zunächst patzte Goalie Schlager per Fuß, Yeboah legte für Frederiksen auf – 1:2 (37.). Danach wurde Yeboah nach einer Behandlung just wieder aufs Feld geschickt, als der LASK den Ball verlor. Yeboah setzte sich im Laufduell gegen Cheberko durch und legte abermals für Frederiksen auf – 1:3 (41.). Holland gelang noch vor der Pause mit einem platzierten Schuss das 2:3 für den LASK.