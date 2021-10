Real Sociedad, Athletic Bilbao, Alaves und Osasuna: Gleich vier Klubs aus dem Baskenland sowie dem zum baskischen Kulturkreis zählenden Navarra tummeln sich in Spaniens erster Fußball-Liga. In der 2,2 Millionen Einwohner zählenden Region würden die Vereine grundlegend am liebsten mit eigenen Kräften agieren. Während in Bilbao dieses Credo nach wie vor gilt, hat Sturms Europa-League-Gegner Real Sociedad das baskische Reinheitsgebot vor 32 Jahren über den Haufen geworfen.

Dem Transfer des Iren John Aldridge im Sommer 1989 folgte ein Jahr später jener des Engländers Dalian Atkinson. Damit spielte erstmals ein dunkelhäutige Profi für den Verein. Auch in Österreich wurde Real Sociedad im Laufe der Zeit fündig. Das Engagement von Marcus Pürk (1995/96) dauerte aber nur eine Saison, Dietmar Kühbauer (1997 bis 2000) blieb drei Jahre im Baskenland (Euskadi) und kehrte Jahre später als "Don Didi" in die Heimat zurück. Länger hielt sich das selbst auferlegte Gebot, auf Spieler aus anderen spanischen Regionen zu verzichten. Es wurde erst 2002 gebrochen.