Es war der Aufreger des Tages: Die Meldung, wonach Real Madrid im Sommer 2025 die erste FIFA-Klub-WM boykottieren würde. Zumindest wurde Trainer Carlo Ancelotti so in einem Interview mit einer italienischen Zeitung zitiert. "Die FIFA vergisst, dass Spieler und Vereine nicht an diesem Turnier teilnehmen werden. Ebenso wie wir werden auch andere Vereine die Einladung ablehnen“, war zu lesen.

Stunden später folgte am Montag der Rückzieher und Real Madrid meldete sich per Aussendung zu Wort.