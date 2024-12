Reals Ancelotti: "Alaba kommt zurück. Das sind exzellente Neuigkeiten"

Das Auswärtsspiel bei Valencia am 3. Jänner wird Alaba noch zu früh kommen, doch nach dem spanischen Supercup in Saudi-Arabien könnte es für Alaba am 19. Jänner gegen Las Palmas wieder ernst werden. Kurz danach steht am 22. Jänner das letzte Spiel der Ligaphase in der Champions League gegen Salzburg auf dem Programm.

"Wenn es zu keinen Rückschlägen mehr kommt, dann wird Alaba gegen das Team von den Kanaren zu seinem Einsatz kommen", schreibt die spanische Sportzeitung Marca.