Trainer Hansi Flick will von einer Barcelona-Krise nichts wissen

Dritte Heimniederlage in Folge, Tabellenführung futsch: Die Krise des FC Barcelona in der Liga hat sich am Samstag durch die 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid fortgesetzt. Es war die vierte Liga-Pleite in den letzten sieben Spielen, in denen nur ein Sieg gelang. Flick übte sich danach in Durchhalteparolen. „Die Resultate werden kommen. Wir werden stärker zurückkommen“, sagte der Deutsche.

Von einer Krise wollte der Coach nichts wissen. „Wir haben ein außerordentliches Spiel gespielt. Ich bin stolz auf meine Spieler und enttäuscht über das Ergebnis“, sagte Flick. Der Norweger Alexander Sörloth schockte die Katalanen mit seinem Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. „Finales Drama. Atlético beschert Barça ein bitteres und grausames Weihnachtsfest“, schrieb die Zeitung Sport.