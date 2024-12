6:3 - Liverpool schießt Tottenham in der Premier League ab

Liverpool hat mit einem rauschenden Fußball-Fest die Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut. Das Team von Trainer Arne Slot gewann am Sonntag hochverdient mit 6:3 bei Tottenham. In der Tabelle haben die "Reds" nun vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten Chelsea, der bei Everton nicht über ein 0:0 hinauskam. Zudem hat Liverpool auch noch ein Spiel weniger bestritten.

Herausragender Akteur auf dem Platz war Liverpools Star Mohamed Salah. Der 32-jährige Ägypter erzielte mit einem Doppelpack (55., 61.) seine Treffer 228 und 229 im Liverpool-Dress. Salah ist der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der vor Weihnachten in einer einzigen Saison sowohl bei den Toren (15) als auch bei den Vorlagen (10) einen zweistelligen Wert erreichte. Zudem ist er nun der viertbeste Torschütze in der Geschichte Liverpools.