Lostag für Rapid: Die Reise führt nach Polen oder in den Kosovo

Der SK Rapid muss auf seinen endgültigen Gegner in der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League noch warten. Denn das Team, mit dem es die Hütteldorfer zu tun bekommen, muss erst noch im Duell zwischen Wisla Krakau (Polen) und KF Llapi (Kosovo) ermittelt werden.

Wisla Krakau qualifizierte sich als polnischer Cupsieger für den Europacup. Die abgelaufene Saison schloss das Traditionsteam in der Meisterschaft nur an zehnter Stelle ab. Gegner KF Llapi wurde im Kosovo Vizemeister.

Rapid wird das erste Match am 25. Juli auswärts bestreiten. Das Heimspiel in Hütteldorf findet am 1. August statt.