"Wo einst Fußball war, gibt es nur noch Impotenz"

Fußball-England spottet über das rein deutsche Champions-League-Finale ausgerechnet in Wembley. "Die Deutschen kommen!", warnt die " Sun" am Donnerstag vor der "großen Invasion des angelsächsischen Cousins am 25. Mai". Die " Daily Mail" gruselt sich beim Gedanken an tausende Lederhosen-Träger in West-London: "Stellt euch nur vor: wenn sich Bayern auch noch herausputzen!"

Bei Twitter kursierten Witze über "ze Germans", wie Engländer gern die deutschen "th"-Aussprache-Probleme nachäffen - und das modische No-Go: Socken in Sandalen. Stoke Citys Verteidiger Robert Huth, deutscher Ex-Nationalspieler und längst Wahl-Engländer, "zwitscherte": "Kommt schnell rein! 90.000 Handtücher werden auf den Sitzen von Wembley liegen!!!". Dieses typisch deutsche Plätze-Reservieren am Strand oder Pool ist den Briten schon im Urlaub ein großes Ärgernis.