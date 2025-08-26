Wunderkind Rio Ngumoha stellt Liverpool-Star Wirtz in den Schatten

Als 150-Millionen-Mann Florian Wirtz nach einem blassen Auftritt längst vom Platz war, schlug beim FC Liverpool die Stunde des neuen „Wunderkindes“. Rio Ngumoha , 16 Jahre jung, stieg gleich bei seinem Premier-League-Debüt im Trikot der Reds mit seinem 3:2-Siegestor bei Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit zum jüngsten Liverpool-Torschützen in der Liga-Historie des englischen Meisters auf - und wurde danach landauf, landab gefeiert.

„Sein Name ist Rio. Liverpools Wunderkind trifft in letzter Minute zum Sieg im Newcastle-Krimi“, schrieb der „Mirror“. Im „Liverpool Echo“ war zu lesen: „Liverpools bestgehütetes Geheimnis ist in der Fußball-Welt nach Wayne Rooneys Moment nun in aller Munde.“

Rooney hatte einst ebenfalls mit 16 Jahren für Stadtrivale FC Everton getroffen und anschließend eine Weltkarriere gestartet.

Am Freitag unterschreibt Rio seinen Profivertrag

„Was für ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk! Was auch immer Rio Ngumoha in seiner Karriere noch erreichen wird, es braucht etwas Besonderes, um dramatischer oder unerwarteter zu sein als dieser bemerkenswerte Einstieg ins Leben als Premier-League-Spieler“, hieß es im „Liverpool Echo“ weiter.

Am Freitag wird Ngumoha 17 Jahre alt, dann unterschreibt er auch seinen ersten Profivertrag. Bereits in der vergangenen Saison kam der Youngster, der aus der Chelsea-Akademie zum LFC gewechselt war, in einem FA-Cup-Spiel zum Einsatz und avancierte mit 16 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Liverpool-Spieler.