3. Titel in Folge: Der FC Wacker wird zum Serienmeister
Wacker Innsbruck kehrt als Serienmeister zurück in die Bundesliga. Seit dem Zwangsabstieg in die 5. Liga (2022) feierte der Traditionsklub drei Titel in Serie und marschierte aus den Tiefen des Amateurfußballs in die zweite Liga.
Sieg vor 2.500 Fans
Nach dem 5:1-Sieg in Schwaz ist der FC Wacker in der Regionalliga West fünf Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Bei der Abschiedstournee in der Westliga zeigte sich noch einmal die Kraft des zehnfachen Meisters. 2.500 Fans kamen zum Gastspiel des FC Wacker nach Schwaz.
6 Millionen Euro-Budget
Es war – wie so oft in der vergangenen Saison – eine einseitige Angelegenheit für die Schwarz-Grünen: Ein Doppelpack von Rodriguez sowie Treffer von Lechl und Yilmaz fixierten den souveränen Auswärtserfolg.
Im Hintergrund laufen längst die sportlichen Planungen für die zweite Liga. Der FC Wacker gehört zum Netzwerk rund um den FC Bayern und Los Angeles FC und kann mit einem 6-Millionen-Euro-Budget planen. Die Mannschaft wird an etlichen Positionen verstärkt, Coach Sebastian Siller kann mit sechs bis acht neuen Spielern rechnen.
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