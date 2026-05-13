Traditionsklub FC Wacker: Mit Hasenhüttl in die Bundesliga
Je höher der FC Wacker Innsbruck aus den Niederungen des Amateurfußballs aufsteigt, umso größer wird das Interesse am Traditionsklub. Zehn Meistertitel in Österreich haben nun einmal einen sportlichen Sexappeal.
3.579 Fans am Tivoli
Das führt dann soweit, dass in einem Halbfinal-Spiel zum Kerschdorfer Tiroler-Cup 3579 Fans ins Tivolistadion pilgern, um den souveränen Einzug des FC Wacker ins Endspiel zu bejubeln. St.Johann, der Tabellenführer der Regionalliga Tirol, war beim 7:0 nicht mehr als ein Sparringpartner.
Matchwinner
Mann des Spiels war Christopher Weinzierl, der gleich drei Tore zum Kantersieg beisteuerte. Der 18-Jährige, der erst im letzten Sommer von der Tiroler Akademie zum Traditionsverein gestoßen ist, verdient sich den Titel: Aufsteiger der Saison.
Innerhalb weniger Wochen hat sich der Offensivmann im Team des FC Wacker etabliert und ist einer jener Spieler, auf die der Klub auch nächste Saison in der 2.Bundesliga baut.
Dann werden Christopher Weinzierl & Co. einen Trainer mit klingendem Namen an ihrer Seite haben: Patrick Hasenhüttl wird ab der Saison 2026/'27 das Trainerteam rund um Chefcoach Sebastian Siller verstärken.
Der Sohn von Trainer-Legende Ralph Hasenhüttl erhält beim FC Wacker einen Vertrag für die kommende Saison.
Und er wird nicht der letzte prominente Neuzugang des Traditionsklubs sein...
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