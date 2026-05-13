Traditionsklub FC Wacker: Mit Hasenhüttl in die Bundesliga

Je höher der FC Wacker Innsbruck aus den Niederungen des Amateurfußballs aufsteigt, umso größer wird das Interesse am Traditionsklub. Zehn Meistertitel in Österreich haben nun einmal einen sportlichen Sexappeal.

3.579 Fans am Tivoli Das führt dann soweit, dass in einem Halbfinal-Spiel zum Kerschdorfer Tiroler-Cup 3579 Fans ins Tivolistadion pilgern, um den souveränen Einzug des FC Wacker ins Endspiel zu bejubeln. St.Johann, der Tabellenführer der Regionalliga Tirol, war beim 7:0 nicht mehr als ein Sparringpartner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FCW/Alex Pauli Christopher Weinzierl (18) steuerte drei Treffer zum Kantersieg des FC Wacker bei

Matchwinner Mann des Spiels war Christopher Weinzierl, der gleich drei Tore zum Kantersieg beisteuerte. Der 18-Jährige, der erst im letzten Sommer von der Tiroler Akademie zum Traditionsverein gestoßen ist, verdient sich den Titel: Aufsteiger der Saison. Innerhalb weniger Wochen hat sich der Offensivmann im Team des FC Wacker etabliert und ist einer jener Spieler, auf die der Klub auch nächste Saison in der 2.Bundesliga baut.