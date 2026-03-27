So startet Österreich in das WM-Testspiel gegen Ghana

Österreichs Fußball-Nationalteam startet ab 18 Uhr mit dem Testspiel gegen Ghana im Ernst-Happel-Stadion ins WM-Jahr. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt. Durch bis zu elf Wechselmöglichkeiten will Ralf Rangnick aber fast seinem gesamten Kader Spielzeit geben. Das Ergebnis spielt für den Teamchef dennoch eine Rolle.

So sieht die Startelf des ÖFB-Teams aus: Schlager; Posch, Danso, Friedl, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.