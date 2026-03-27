So startet Österreich in das WM-Testspiel gegen Ghana
Österreichs Fußball-Nationalteam startet ab 18 Uhr mit dem Testspiel gegen Ghana im Ernst-Happel-Stadion ins WM-Jahr. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt. Durch bis zu elf Wechselmöglichkeiten will Ralf Rangnick aber fast seinem gesamten Kader Spielzeit geben. Das Ergebnis spielt für den Teamchef dennoch eine Rolle.
So sieht die Startelf des ÖFB-Teams aus: Schlager; Posch, Danso, Friedl, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.
"Es gibt keinen Ersatz für Siege", betonte Rangnick am Donnerstag zum Abschluss des viertägigen Trainingscamps in Marbella. "Wir wollen unser Selbstvertrauen weiter ausbauen durch gute Spiele und Erfolge." Knapp 40.000 Karten sind laut ÖFB-Angaben verkauft. "Für ein Freundschaftsspiel ist das natürlich großartig", meinte Rangnick. Man wolle mit einem "richtig guten Spiel" auch für den Test am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Südkorea möglichst viele Leute ins Stadion locken.
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