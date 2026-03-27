ÖFB-Gegner Ghana: Aufpassen auf einen Star von Manchester City
Neun afrikanische Teams haben sich für die WM 2026 qualifiziert. Ein weiteres könnte über die interkontinentalen Play-offs dazukommen. Ghana hat sein Ticket bereits in der Hand und trifft in Gruppe L auf England, Kroatien und Panama.
Die bevorstehende WM ist die vierte nach 2006, 2010 und 2014, an der die sogenannten „Black Stars“ teilnehmen. 2010 schaffte man es in Südafrika bis ins Viertelfinale und schied dort gegen Uruguay erst im Elfmeterschießen aus.
Bekannte Brüder
Die langjährigen Stars des Teams, die Brüder Andrew (36) und Jordan Ayew (34), sind immer noch aktiv. Im Nationalteam spielt aber nur noch der Jüngere der beiden.
Der größte Star des heutigen ÖFB-Gegners ist Antoine Semenyo von Manchester City. Der 26-Jährige ist in London geboren und auch in England aufgewachsen. Erst im vergangenen Jänner holte Pep Guardiola den Flügelstürmer um 72 Millionen Euro Ablöse von Bournemouth.
"Gute Mischung"
„Diese Mannschaft hat eine gute Mischung aus technisch guten Spielern und einer entsprechenden Physis“, sagt Ralf Rangnick. Und Michael Gregoritsch meint: „Das wird ein perfekter Test für uns und auch eine Standortbestimmung, wie wir gegen nicht europäische Mannschaften aussehen.“
Zu favorisieren sind dennoch die Österreicher. Während das ÖFB-Team einen Marktwert von 263,4 Millionen Euro aufweist, steht Ghana aktuell bei 191,3 Millionen Euro.
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