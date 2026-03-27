ÖFB-Gegner Ghana: Aufpassen auf einen Star von Manchester City

Neun afrikanische Teams haben sich für die WM 2026 qualifiziert. Ein weiteres könnte über die interkontinentalen Play-offs dazukommen. Ghana hat sein Ticket bereits in der Hand und trifft in Gruppe L auf England, Kroatien und Panama.

Die bevorstehende WM ist die vierte nach 2006, 2010 und 2014, an der die sogenannten „Black Stars“ teilnehmen. 2010 schaffte man es in Südafrika bis ins Viertelfinale und schied dort gegen Uruguay erst im Elfmeterschießen aus.

Bekannte Brüder

Die langjährigen Stars des Teams, die Brüder Andrew (36) und Jordan Ayew (34), sind immer noch aktiv. Im Nationalteam spielt aber nur noch der Jüngere der beiden.