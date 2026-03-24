ÖFB-Neuling Chukwuemeka: "Schnitzel hat mir meine Mama oft gemacht“

Die ersten Worte auf Deutsch sitzen schon ganz gut. „Oida, bist du deppert“ sagt Carney Chukwuemeka und grinst. Sieht ganz so aus, als wäre der 22-Jährige im österreichischen Nationalteam angekommen – sportlich wie menschlich. Zum ersten Mal ist Chukwuemeka beim ÖFB-Team dabei, das sich dieser Tage in Marbella auf die WM-Tests in Wien gegen Ghana (Freitag) und Südkorea (Dienstag) vorbereitet. Der Neuzugang wirkt ruhig, reflektiert, selbstbewusst – aber ohne jede Spur von Starallüren.

„Die Burschen haben mich großartig aufgenommen. Ich kann mich nicht beschweren“, sagt er. „Man merkt schnell, dass alles sehr familiär ist.“ Noch ist sein Deutsch überschaubar. Er könne „nicht viel, um ehrlich zu sein“, aber ein paar Kabinenklassiker hat er schon aufgeschnappt. Bewusste Entscheidung Dass Chukwuemeka heute hier sitzt, ist das Ergebnis eines Prozesses – und einer bewussten Entscheidung. „Ich habe für England gespielt und bin dort aufgewachsen“, sagt er. „Aber es fühlt sich jetzt wie die beste Entscheidung an, für Österreich zu spielen.“ Ein Faktor spielte dabei eine zentrale Rolle: die WM in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. „Natürlich, das war schon einer der Hauptgründe“, gibt er offen zu. Doch es ging um mehr als nur sportliche Perspektive. Auch persönliche Gespräche haben Spuren hinterlassen. Mit Ralf Rangnick aber auch eines mit David Alaba. „Das war 2024. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich für Österreich spielen will.“ Als sie sich nun in Marbella sahen, fiel ein Satz, der hängen bleibt: „Endlich bist du da!“ Noch intensiver war der Austausch mit Marcel Sabitzer, seinem Klubkollegen bei Borussia Dortmund. „Wir haben viel über den österreichischen Fußball gesprochen, auch über den Erfolg bei der U-17-WM.“ Der habe zu seiner Entscheidung für Rot-Weiß-Rot spielen zu wollen, mitgespielt.

Zwischen London und Wien Ganz fremd ist ihm Österreich ohnehin nicht. Chukwuemeka wurde zwar in England groß, doch seine Wurzeln führen nach Wien, wo er geboren ist. „Käsekrainer und Schnitzel natürlich“, sagt er lachend, wenn man ihn fragt, was er mit Österreich verbindet. „Schnitzel hat mir meine Mama oft gemacht.“ Seine Eltern, die aus Nigeria eingewandert waren, lebten lange in Österreich, sprechen beide fließend Deutsch. Noch heute lebt ein Teil der Familie in Wien. „Ich war immer wieder dort.“ Er selbst war zwei Jahre alt, als die Familie das Land verließ – erst nach London, später nach Northampton. Österreich ist für ihn kein Neuland, sondern ein vertrauter Ort aus der Kindheit, der plötzlich wieder zur Gegenwart geworden ist.