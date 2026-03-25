ÖFB: So wollen vier Sponsoren das Rangnick-Gehalt verdoppeln

Der ÖFB bietet Teamchef Ralf Rangnick mit Unterstützung von vier Sponsoren für eine mögliche Vertragsverlängerung ein deutlich aufgebessertes Jahresgehalt von zwei Millionen Euro jährlich. Ein diesbezüglicher Bericht der „Salzburger Nachrichten“ deckt sich mit KURIER-Recherchen.

Angenommen hat der 67-jährige Deutsche das Angebot bisher noch nicht. Laut beiden Seiten seien noch Details zu klären. Diese seien aber nicht mehr finanzieller Natur. Für seinen 2022 unterschriebenen und durch die Teilnahmen an der EM 2024 und die WM 2026 bis nach dem Weltturnier im Sommer in Nordamerika automatisch verlängerten Vertrag soll Rangnick rund eine Million Euro jährlich erhalten.