ÖFB: So wollen vier Sponsoren das Rangnick-Gehalt verdoppeln
Der ÖFB bietet Teamchef Ralf Rangnick mit Unterstützung von vier Sponsoren für eine mögliche Vertragsverlängerung ein deutlich aufgebessertes Jahresgehalt von zwei Millionen Euro jährlich. Ein diesbezüglicher Bericht der „Salzburger Nachrichten“ deckt sich mit KURIER-Recherchen.
Angenommen hat der 67-jährige Deutsche das Angebot bisher noch nicht. Laut beiden Seiten seien noch Details zu klären. Diese seien aber nicht mehr finanzieller Natur. Für seinen 2022 unterschriebenen und durch die Teilnahmen an der EM 2024 und die WM 2026 bis nach dem Weltturnier im Sommer in Nordamerika automatisch verlängerten Vertrag soll Rangnick rund eine Million Euro jährlich erhalten.
Die Gespräche über eine angestrebte Verlängerung mit dem 67-jährigen Deutschen führt ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll. Der ÖFB ist bereit, das bisherige Gehalt von Rangnick selbst um 20 Prozent aufzubessern. Die nun angebotene Verdopplung soll aber hauptsächlich von den vier Sponsoren getragen werden: Raiffeisen, IMMOUnited,Uniqa sowie Sporteo mit Verhandlungspartner Hanno Egger, der bei der Wiener Austria der Investorengruppe WTF angehört und im Aufsichtsrat der Violetten sitzt.
ÖFB-Teamchef Rangnick würde finanziell damit zumindest ebenso gut gestellt sein wie der bisher bestverdienende ÖFB-Teamchef Marcel Koller bei dessen letztem Vertrag nach der EM 2016.
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