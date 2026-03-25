Transfer zum ORF: Andreas Herzog wird Fußball-WM-Experte

Andreas Herzog steht selbst mit 57 Jahren noch vor einem Transfer . Wie der KURIER in Erfahrung brachte, wechselt der 103-fache Teamspieler für die Fußball-WM von Privatsender Sky zum ORF , um die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft zu analysieren.

Ein fixer Wechsel soll es aber nicht sein. Herzog wird demnach "ausgeliehen" und soll schon am kommenden Dienstag beim Testspiel des ÖFB-Teams in Wien gegen Südkorea an der Seite von Moderator Rainer Pariasek seine Premiere feiern.

Bei dieser Partie sollte Herzog beide Mannschaften ganz gut kennen. An der Seite von Jürgen Klinsmann war Herzog von März 2023 bis Februar 2024 als Co-Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft tätig. Nach knapp einem Jahr und dem Ausscheiden im Halbfinale des Asien-Cups wurde das Duo entlassen. Seither hat Herzog keinen Trainerjob mehr ausgeübt und ist indes wöchentlich als Sky-Experte bei Bundesliga-Spielen zu sehen. Das soll auch so bleiben.