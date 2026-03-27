ÖFB-Teamchef Rangnick nach dem 5:1: „Ein rundum gelungenes Spiel“

Teamchef Ralf Rangnick sprach von einem rundum gelungenen Spiel. „Vor allem in der zweiten Hälfte, da waren die Räume für uns größer. Die erste Hälfte war etwas zäh.“ Er freute sich, wie die Neulinge Wanner und Chukwuemeka eingeschlagen haben. „Das war so nicht zu erwarten, aber wir haben schon in den Trainings gesehen, was die Jungs drauf haben.“ Theoretisch, so Rangnick, hätte man noch ein bis zwei Tore mehr erzielen können. „Aber so wie wir in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, muss man erst mal spielen.“

Nicolas Seiwald freute sich über sein Premierentor im Team. „Wenn ich ein Tor schieße, dann müssen wir ja hoch gewinnen“, lachte er. Effizienz vor dem Tor war jedenfalls kein Thema. „Wir haben unsere Chancen genützt und haben verdient gewonnen.“ Nach der Pause hätte man klarer gespielt. „Und die Debütanten haben uns noch einiges gebracht“, so der Leipzig-Legionär.

Guter Zusammenhalt

Verteidiger Marco Friedl freute sich über sein Spiel von Beginn an. „Wir haben nicht immer die perfekten Lösungen gefunden in der ersten Hälfte, nach der Pause haben wir das gut ausgespielt.“ Ihm gefällt der Zusammenhalt im Team. „Es ist nicht so schwer, bei uns Fuß zu fassen. Wir sind eine offene Mannschaft. Das spiegelt sich auf dem Platz wider.“

Nur Torhüter Florian Wiegele vereinte nach dem Spiel Freud und Leid in seiner Person. „Es war ein sehr gutes Gefühl, überhaupt beim Thema dabei zu sein und dann auch noch zu spielen.“ Allerdings ärgerte ihn das Gegentor. „Der war leider definitiv nicht zu halten.“