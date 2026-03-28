ÖFB-Spieler in der Einzelkritik: Ein Trio stach gegen Ghana hervor

Alexander Schlager 3 Die Nummer eins war auch dabei – für 45 Minuten. Auszeichnen musste und konnte er sich dabei nie. Stefan Posch 2 Konnte sich nicht so viele Offensivgänge erlauben, weil auf seiner Seite Ghanas Topstar Semenyo lauerte. In Minute 58 war es aber so weit. Im Konter scheiterte er zunächst an Goalie Ati, beim folgenden Corner streichelte er den Ball per Kopf ins Tor. Nach hinten stets verlässlich. Kevin Danso 3 Hatte viele Ballkontakte, war dabei wie gewohnt mit dem Kopf in der Luft stärker als mit dem Fuß. Per Kopf holte er auch den Elfer zum 1:0 heraus, ehe er hinten im Laufduell gegen Adu rettete.

Marco Friedl 2 Der Kapitän von Werder Bremen war in seinem neunten Länderspiel verlässlich. Unaufgeregt und immer aufmerksam im Zweikampf, im Spielaufbau solide. Phillipp Mwene 3 Schwungvolle 45 Minuten mit Tiefenläufen auf der linken Seite, sorgte dabei auch einmal für Gefahr. Nach hinten tadellos. Nicolas Seiwald 1 Man könnte an dieser Stelle von Länderspiel zu Länderspiel copy/paste anwenden. Der Mann trägt verlässlich immer souverän seinen Part bei. Wer ihn nicht schätzt, wird sagen: Der spielt immer den gleichen Stiefel. Jedoch: Dieser Stiefel ist stets sauber, oftmals glänzt er sogar wie beim sehenswerten Premieren-Tor zum 5:1. Florian Grillitsch 2 Der Regisseur zeigte, dass bei der WM auch mit ihm jederzeit in der Startelf zu rechnen sein wird. Verteilte die Bälle umsichtig und hatte stets auch im Spiel gegen den Ball helle Momente – aber auch einmal das nötige Glück wie bei seinem Laufduell als letzter Mann gegen Stürmer Adu. Romano Schmid 3 Sehr bemühte 45 Minuten mit vielen wichtigen Sprints im Gegenpressing, nach vorne gelang nicht viel Zählbares.

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Christoph Baumgartner 3 Hatte einen schweren Stand gegen den ehemaligen Atletico-Madrid- und Arsenal-Star Thomas Partey. Holte sich mit Fortdauer die Bälle auch von weiter hinten und wurde damit auffälliger. Marcel Sabitzer 1 Der Kapitän hatte kaum einen Ball berührt, da durfte er schon einen Elfer verwandeln. Hatte immer seine Beine im Spiel, wenn es gefährlich wurde, wie etwa bei der Flanke zu Baumgartners Kopfball oder den beiden Assists zum 2:0 und 4:1. Michael Gregoritsch 2 Lief die spielstarken Ghanaer oft fleißig an, hatte aber selbst zunächst wenige Ballkontakte. Vor der Pause war es nur ein Kopfball, nach der Pause schrieb er gleich an mit Länderspieltor Nr. 24 und dazu noch einem Assist. Florian Wiegele 3 Wenn er bei diesem Gegentor ins Kreuzeck den Ball mit seinen 2,05 Metern nicht erreicht, dann keiner. Alexander Prass 2 Belebte die linke Seite nach der Pause spürbar mit viel Offensivdrang und mehreren guten Aktionen.

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