Trainer-Entlassung beim ÖFB: Details, Vorwürfe und nur Verlierer

Zwei Tage Aufschub

Der Lehrgang zur Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Kolumbien hätte ursprünglich letzten Montag, am 8. Juli, beginnen sollen, ehe die Spielerinnen – junge Frauen im Alter von 17 bis 20 Jahren – und Betreuer seitens ÖFB darüber informiert wurden, dass sich alles um zwei Tage nach hinten verschiebt und sie erst am Mittwoch in der Sportschule Lindabrunn erscheinen sollen.

Dort angekommen, wartete der ÖFB mit seinen Spitzenfunktionären wie Sportdirektor Peter Schöttel, einem Team des Vereins „100 Prozent Sport“, der sich um einen sicheren Sport in Österreich bemüht und mehreren Juristen. Mehrere Stunden, etwa von Mittags bis nahezu 22 Uhr, wurden Spielerinnen und Betreuer zunächst über die Vorwürfe und die Entlassung informiert und im Anschluss ausführlich befragt.