Frauenfußball: Eine Trainer-Entlassung mit vielen Fragezeichen

Karenz und Kündigung

Zuvor war der 54-Jährige viele Jahre nebenberuflich als Fußballtrainer engagiert. Erst durch das Angebot des ÖFB vor drei Jahren als Nachwuchsteamchef und Trainer in der ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten wurde die Leidenschaft für ihn zum Vollzeitjob. In seinem Brotberuf bei der Bildungsdirektion Niederösterreich hatte er sich zunächst karenzieren lassen. Nachdem dies allerdings nur für ein Jahr möglich war, kündigte er 2022. Jetzt steht der Familienvater ohne Job da. Er wird gegen die fristlose Entlassung arbeitsrechtlich vorgehen. Wie die Sache ausgehen wird, steht in den Sternen.