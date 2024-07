Paukenschlag in England: Teamchef Southgate trat zurück

Am Sonntag hatte sein Team das Endspiel der EURO in Berlin gegen Spanien mit 1:2 verloren.

"Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu betreuen", sagte der 53-Jährige in einem kurzen Statement.

Southgate hatte die Three Lions in 102 Spielen über acht Jahre betreut. Der ehemalige Verteidiger führte das Team ins WM-Halbfinale 2018 sowie in zwei EM-Endspiele (2021, 2024). "Es hat mir alles bedeutet, aber nun ist es Zeit für eine Veränderung und ein neues Kapitel."