Von Krems bis Stockerau: Der Zwergenaufstand hat im ÖFB-Cup Tradition

Umso bemerkenswerter, dass nach dem Tag der Arbeit in einem der zwei kaum ligareifen Kleinstadien der Pokal landet.

Selbst die dritte deutsche Liga ist mit einem 9.000-er- Zuschauer-Schnitt besser besucht als Österreichs erste. Was unter anderem am limitierten Fan-Potenzial der Cup-Finalisten aus Hartberg (6.800 Einwohner) und Wolfsberg (25.200) liegt.

Geschmacklose Transparente wurden gespannt. Weshalb’s von Hochwürden in Hütteldorf keinen Segen mehr gibt, er auch bei Stripfing zurücktrat. Eine Runde später blieb auch Zweitligist Stripfing die Hilfe von oben versagt.

Doch die Grün-Weißen scheiterten diesmal an Stripfing, worüber Rapids Pfarrer und gleichzeitiger Stripfing-Obmann Christoph Pelczar zur Empörung von Rapid-Fans jubelte.

Als Veranstalter hätt’s der ÖFB wohl am liebsten, würde sich Rapid alle Jahre wieder fürs Finale qualifizieren, womit ein volles Wörthersee-Stadion garantiert wäre.

Und 2001, als der von Jörg Haider protegierte FC Kärnten in der Finalverlängerung gegen Tirol auftrumpfte.

Pasching war Drittligist. So einer wäre fast die Klagenfurter Austria geworden. Sie darf nach abgewendetem Lizenzentzug nun doch in der Bundesliga bleiben, in der man freilich bisher nie mehr Heim-Publikum zählte als ein deutscher Drittligist.