An einem Ostersonntag vor 80 Jahren: Fußball unter Sirenengeheul

So einen armen Gaul, erfährt man in Stopperl Fodreks gedruckten Memoiren, habe ihm ein Soldat für zwei Flaschen Rotwein überlassen. Worauf zehn Tage lang in der Rueppgasse (wo Fodrek zur Welt gekommen war und bis zu seinem Ableben wohnte) „unser ganzes 18er-Haus vom Gulasch g’lebt hat“.

Im alten WAC-Klubhaus wüteten in den Tagen nach Kriegsende die Russen, warfen Pokale, Wimpeln plus die leere Vereinskasse in den Dreck. Aber schon im Juni, so Fodrek, sei es auf russischem Wunsch in Wien zum ersten Fußball-Turnier nach Kriegsschluss gekommen. Es wurde vom First Vienna Football-Club gewonnen. Der übrigens in der NS-Zeit das First aus dem Vereinsnamen zu streichen hatte. Zumal „zu viel englisch“ unerwünscht war.