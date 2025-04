Trainer werden ist schon schwer, Trainer bleiben noch viel mehr

Rapids vorletztem Meistermacher Josef Hickersberger, der am heutigen letzten April-Sonntag in seinem andalusischen Dauerdomizil Marbella 77 Jahre alt wird, kommt als (via Sky) ständigem Beobachter der österreichischen Fußball-Szene das Trainerabmontieren mehr als spanisch vor.

Nur mit südländischem Temperament und dubiosen Methoden am Balkan dreht sich das Trainerkarussell noch schneller als in Österreich, wo die aktuellen Erstdivisionäre in den letzten zehn Jahren im Schnitt ebenso viele Trainerwechsel (inkl. Interimstrainer) vornahmen:

Altach 15, GAK 13 (großteils noch in unteren Ligen), LASK, Rapid, RB Salzburg je 12, Austria, Wolfsberg, BW Linz (vor dem Wiederaufstieg) je 11, Hartberg 10, Sturm Graz 8, Klagenfurt (noch in der zweiten Liga) 5, WSG Tirol (in der Bundesliga erst ein Wechsel) 2.