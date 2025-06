Rapid kommt: Wacker Innsbruck jubelt über das Cup-Traum-Los

Am 1. August startet die Bundesliga, schon ab 25. Juli geht es los für die 64 Teams, die im ÖFB-Cup an den Start gehen. In die Lostöpfe griffen der ehemalige Nationalteamstürmer Willy Kreuz (76) und Angelo Gattermayer (23), der Goldtorschütze beim 1:0-Cupsieg für den WAC gegen Hartberg am 1. Mai.