Der Sport-Club verabschiedet sich mit einem 3:1 gegen Neusiedl

Schon vor der Partie war festgestanden, dass der Sport-Club die Regionalliga Ost als zweitbeste Mannschaft aus Wien beenden wird. Dadurch ist nach einem Jahr Pause auch wieder ein Startplatz im ÖFB-Cup gesichert. Mit der Auswärtspartie am kommenden Freitag (6.6.) bei Marchfeld/Donauauen beschließen die Wiener die Saison.

Der Wiener Sport-Club verabschiedet sich mit einem 3:1 gegen Neusiedl von seinen 1.284 Fans. Im letzten Heimspiel der Saison gingen die Gäste durch Tomas Bockay schon nach fünf Minuten aus einem Elfmeter in Führung, Marcel Röhricht glich nach 26 Minuten aus. Für den Sport-Club trafen in der Schlussphase der Partie noch Felix Kerber (80.) und Nicholas Wunsch (85.).

Noch nicht beschlossen ist, wie viele Partien der Sport-Club noch im Trainingszentrum in der Erdbrustgasse in Ottakring spielen wird müssen, wo die Fans auf einer alten ausgegrabenen Tribüne stehen müssen. Denn der neue Sport-Club-Platz in Hernals wächst und wächst. Mit einer Fertigstellung ist im Frühling 2026 zu rechnen.

Der Plan des Sport-Club: Möglichst viele Regionalliga-Spiele im Herbst 2025 auswärts absolvieren, um vielen Heimspiele im Frühling 2026 im neuen Stadion austragen zu können.