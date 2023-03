Paris Saint-Germain muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München wohl auf Offensivstar Neymar verzichten. Das sagte zumindest Trainer Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der Ausfall des Brasilianers sei ein großer Verlust, sagte Galtier mit Blick auf das Duell beim deutschen Fußball-Rekordmeister am kommenden Mittwoch und das Ligaspiel zuvor gegen Nantes am Samstag.