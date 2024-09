Nations League live: Österreich startet in Norwegen ohne Arnautovic

Österreichs Fußballteam trifft am Montagabend ab 20.45 Uhr auf Norwegen mit Superstar Erling Haaland. Beide Teams starteten mit enttäuschenden Unentschieden in die Nations League. Bei Norwegen steht Trainer Stale Solbakken nach dem 0:0 gegen Kasachstan bereits unter Druck.

Österreich war mit dem 1:1 in Ljubljana gegen Slowenien unzufrieden. „Diesmal haben wir einen Top-Platz und einen Gegner, der selbst spielerische Lösungen sucht“, sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und spielt auf die schlechten Rasenverhältnisse am Freitag in Ljubljana an, die seinem Team in der Offensive immer wieder Probleme bereiteten.