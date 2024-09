Die Reaktionen nach dem 1:2 von Oslo: „Wir waren nicht gut genug“

Christoph Baumgartner meinte: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel ab der 20. Minute sehr kampfbetont mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Am Ende macht Haaland wie so oft den Unterschied. Er braucht nicht viele Situationen.“ Was noch fehlte? „Wir waren mit dem Ball nicht so gut, das war die Problematik, dass wir wenige Chancen kreieren konnten.“