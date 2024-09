Ronaldo & Modric: Zwei Oldies spielen immer noch groß auf

Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon über viele Tore gejubelt. Über spektakuläre und sehenswerte Treffer, über wichtige Treffer, die ihm Titel und Rekorde einbrachten. 900 Tore waren es insgesamt bis zum Sonntag-Abend.

Aber selten einmal ging der 39-jährige Portugiese beim Torjubel so aus sich heraus wie nach Treffer Nummer 901. Cristiano Ronaldo war gar nicht mehr zu halten , nachdem er im Nations-League-Duell gegen Schottland in der 88. Minute das 2:1 für Favorit Portugal erzielte.

Viele hatten den Altstar nach der EM bereits abgeschrieben. Doch Ronaldo will partout nicht in Fußballer-Pension gehen. Wie wichtig er immer noch sein kann, zeigte der 39-Jährige in den beiden Nations-League-Matches:

Bereits beim 2:1 gegen Kroatien hatte Ronaldo getroffen, nun fixierte er als Joker gegen Schottland den 2:1-Heimsieg.