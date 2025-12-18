Fußball

Ehemaliger Fußball-Nationalspieler auf offener Straße erschossen

Polizisten riegeln den Ort ab, an dem Mario Pineida ermordet wurde
Der 33-jährige neunfache Teamspieler wurde von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen, seine Begleiterin starb ebenfalls.
18.12.25, 12:12

Der frühere ecuadorianische Fußball-Nationalspieler Mario Pineida ist in Guayaquil auf offener Straße getötet worden. Das gab sein Verein Barcelona SC in einer Mitteilung "mit tiefem Bedauern" bekannt. 

Der 33-Jährige wurde demnach am Mittwoch in einer Geschäftsstraße von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen. Auch eine Frau, die mit Pineida unterwegs war, wurde getötet. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

FILES-FBL-ECU-BARCELONA-CRIME
Transfer wegen Frau? Ex-Salzburger Adeyemi will weg aus Dortmund

Pineida bestritt von 2014 bis 2021 neun Länderspiele für Ecuador

Das einst relativ sichere Ecuador steckt in einer schweren Sicherheitskrise. Die Zahl der Morde stieg nach Angaben der Beobachtungsstelle für organisiertes Verbrechen im ersten Halbjahr 2025 um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf den höchsten Wert in der jüngeren Geschichte des Landes. 

Mehrere Gangs kämpfen um die Kontrolle des lukrativen Drogengeschäfts.

