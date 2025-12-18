Ehemaliger Fußball-Nationalspieler auf offener Straße erschossen

Der frühere ecuadorianische Fußball-Nationalspieler Mario Pineida ist in Guayaquil auf offener Straße getötet worden. Das gab sein Verein Barcelona SC in einer Mitteilung "mit tiefem Bedauern" bekannt.

Der 33-Jährige wurde demnach am Mittwoch in einer Geschäftsstraße von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen. Auch eine Frau, die mit Pineida unterwegs war, wurde getötet. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.