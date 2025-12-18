Ehemaliger Fußball-Nationalspieler auf offener Straße erschossen
Der frühere ecuadorianische Fußball-Nationalspieler Mario Pineida ist in Guayaquil auf offener Straße getötet worden. Das gab sein Verein Barcelona SC in einer Mitteilung "mit tiefem Bedauern" bekannt.
Der 33-Jährige wurde demnach am Mittwoch in einer Geschäftsstraße von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen. Auch eine Frau, die mit Pineida unterwegs war, wurde getötet. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Pineida bestritt von 2014 bis 2021 neun Länderspiele für Ecuador.
Das einst relativ sichere Ecuador steckt in einer schweren Sicherheitskrise. Die Zahl der Morde stieg nach Angaben der Beobachtungsstelle für organisiertes Verbrechen im ersten Halbjahr 2025 um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf den höchsten Wert in der jüngeren Geschichte des Landes.
Mehrere Gangs kämpfen um die Kontrolle des lukrativen Drogengeschäfts.
