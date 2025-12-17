Transfer wegen Frau? Ex-Salzburger Adeyemi will weg aus Dortmund

Im Sommer 2022 ist Karim Adeyemi für mehr als 30 Millionen Euro von Salzburg nach Dortmund gewechselt. Beim BVB steht der 23-jährige deutsche Teamspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Doch in letzter Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass der schnelle Offensivspieler den Verein verlassen will. Der Grund soll ein kurioser sein.

Adeyemi ist seit Dezember 2022 mit der Rapperin Loredana liiert, seit 2024 sogar verheiratet. Der 30-jährige Schweizerin gefällt es allerdings in Dortmund nicht so gut, sie würde gerne in einer europäischen Metropole leben. Und soll ihren Mann dementsprechend um einen Transfer gebeten haben. Den Berater hat Adeyemi bereits gewechselt, der Top-Agent Jorge Mendes, der unter anderem auch Lamine Yamal betreut, soll aktuell alle Optionen prüfen.

