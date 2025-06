In deutschsprachigen Medien ist die Berichterstattung über die Klub-WM in den USA stark von Politik geprägt. Meldungen über Trump, Infantino und deren Freundschaft gingen durch die Gazetten.

Die Achtelfinalpaarungen

In den anderen Achtelfinalpartien trifft am Samstag Palmeiras auf Botafogo und Benfica auf Chelsea. Am Sonntag spielt Lionel Messi mit Inter Miami gegen seinen Ex-Klub PSG und die Bayern gegen Flamengo, am Montagabend trifft Inter Mailand, das sich den Gruppensieg mit einem 2:0 gegen River Plate sicherte, auf Fluminense. Die zwei restlichen Achtelfinalpartien vom Dienstag stehen noch nicht fest.