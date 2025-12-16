Frankreichs Ousmane Dembélé , in Diensten von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, wurde die Ehre zum ersten Mal zuteil.

Die FC-Barcelona-Spielerin Aitana Bonmati triumphierte zum dritten Mal in Folge.

Bereits zuvor war Gianluigi Donnarumma zum Welttormann des Jahres gewählt worden. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea.

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.