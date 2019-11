Italiens Fußball-Vizemeister Napoli kommt weiterhin nicht in die Gänge. Vier Tage nach dem Heim-1:1 in der Champions League gegen Red Bull Salzburg mussten sich die Süditaliener in der Serie A vor eigenem Publikum gegen Genoa mit einem 0:0 begnügen. Nach dem fünften sieglosen Pflichtspiel in Folge wuchs der Rückstand des Tabellensiebenten auf Spitzenreiter Inter Mailand auf zwölf Punkte an.