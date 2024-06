Große Party am Canal Grande: Die Aufstiegsfeier von Venedig-Legionär Svoboda

Der Wiener kam bereits zum zweiten Mal in den Genuss dieser emotionalen Bootsparade in dieser einzigartigen und geschichtsträchtigen Kulisse. Vor drei Jahren war der Innenverteidiger mit Venezia Calcio schon einmal in die italienische Serie A aufgestiegen. "Damals waren wegen Covid leider nicht so viele Leute wie diesmal", erinnert sich Svoboda.