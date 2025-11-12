Fußball

Ein Ex-Rapidler verstärkt den Schweizer Rekordmeister

Maximilian Ullmann (re.) spielte drei Saisonen für Rapid. Nun verstärkt er Grasshopper Zürich
Maximilian Ullmann wechselt zu den Grasshoppers nach Zürich, wo einst auch Kurt Jara spielte.
Von Christoph Geiler
12.11.25, 19:53
Am 24. Mai 2025 stand Maximilian Ullmann das bislang letzte Mal in einem Bewerbsspiel auf dem Platz. Der Linksverteidiger trug damals das Trikot des WAC und verpasste mit dem 1:1 bei Sturm Graz knapp den Meistertitel.

Nach dem Auslaufen seines Vertrags beim österreichischen Cupsieger befand sich Ullmann auf Vereinssuche. Nun hat der 29-Jährige endlich einen neuen Klub gefunden.

Maximilian Ullmann im WAC-Trikot im Duell mit seinem Ex-Klub Rapid

Der Oberösterreicher, der auch drei Jahre für den österreichischen Rekordmeister Rapid spielte (2019 - 2022) heuert beim Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich an.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Zürich und darauf, mich in der Super League zu beweisen", sagt der Linksverteidiger, der einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete.

Die Grasshoppers, bei denen einst auch Kurt Jara kickte,  haben seit Sommer einen rot-weiß-roten Anstrich: Gerald Scheiblehner, der Erfolgscoach von BW Linz, wurde zum Cheftrainer des 27-fachen Meisters bestellt. 

Als U-21-Trainer fungiert Gernot Messner, der 2024 den GAK in die Bundesliga geführt hat.

Für Maximilian Ullmann sind die Grasshoppers schon die dritte Auslandsstation. Der Oberösterreicher war 2022 von Rapid nach Venedig gewechselt, es folgte ein kurzes Gastspiel in Magdeburg.

