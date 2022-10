Fußball live: So steht es bei Austria gegen Villarreal

Für die Wiener Austria gehen die Wochen der Schlagerspiele am Donnerstag mit dem Heimspiel in der Fußball-Conference-League gegen Villarreal (18.45 Uhr/live ORF1, Sky) weiter. Wollen die Wiener ihre Chancen auf einen Verbleib im Wettbewerb intakt halten, muss gepunktet werden. "Bei passendem Spielverlauf und Spielglück und wenn wir die Chancen nützen, ist was möglich. Dann besteht noch immer die Chance auf Platz zwei", gab sich Austria-Trainer Manfred Schmid optimistisch.

FK Austria Wien - Villarreal CF 0:0 Pausenstand

Austria: Früchtl; Teigl, Ranftl, Galvao, Meisl, Polster; Braunöder, Fischer, Fitz; Gruber, Jukic.

Villarreal: Reina; Mandi, Albiol, Cuenca, Mojica; Chukwueze, Coquelin, Morlanes, Baena; Lo Celso, Danjuma