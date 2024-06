Bienvenidos Real: Superstar Mbappe wird Teamkollege von Alaba

Das Starensemble von Real Madrid wird um eine Attraktion reicher. Mit Kylian Mbappe ist den Königlichen ein Königstransfer gelungen, der 25-jährige Franzose geht fortan für den Champions-League-Sieger auf Torjagd. Das gab Real Madrid am Montag bekannt.

Dass Mbappe in diesem Sommer Paris SG verlassen und neue Wege beschreiten würde, war kein Geheimnis. Bei Real Madrid kann der Weltmeister von 2018 nun jene Titel-Sehnsucht stillen, die ihm in den letzten Jahren vorenthalten geblieben war: Der Triumph in der Champions League. Mit Paris SG war dem 25-Jährigen der Gewinn nicht vergönnt.