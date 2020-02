Italienische Post lädt Juve-Coach Sarri zum Schnuppertag ein

Vielleicht hätte es eine humorvolle Aussage werden sollen. "Wenn ich Druck und harte Prüfungen hätte vermeiden wollen, hätte ich mich bei der Post beworben", sagte der Trainer des italienischen Serienmeisters Juventus Maurizio Sarri bei einer Pressekonferenz am Montag. Gefragt wurde der 61-Jährige nach der Gefühlslage in Turin nachdem man durch eine unerwartete 1:2-Niederlage gegen Hellas Verona die Tabellenführung an Inter Mailand verloren hatte.