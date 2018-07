Klopp über Ramos: "Rücksichtslos und brutal"

Das verlorene Finale in der Champions League im Mai hat bei Jürgen Klopp nach wie vor einen fahlen Beigeschmack. Der Coach von Liverpool kritisierte am Freitag in Ann Arbor während der Testspielreise der Reds in den USA einmal mehr Sergio Ramos. Der Real-Abwehrspieler habe mit zwei unfairen Aktionen das Spiel maßgeblich beeinflusst.

"Wenn man nicht für Real Madrid ist, denkt man, das ist rücksichtslos und brutal", sagte Klopp. Wenn es künftig einen Videoschiedsrichter geben werde, müsste sich dieser eine derartige Szene anschauen. In der ersten Hälfte musste Liverpools-Superstar Mohamed Salah nach einem Zweikampf mit Ramos das Feld verlassen. Zudem zog sich Liverpool-Keeper Loris Karius nach einem Zusammenstoß mit Ramos eine Gehirnerschütterung zu.