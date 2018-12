King Ralph regiert in Southampton

Die „viel zu große“ polnische Community in der Stadt stoße ihm sauer auf. Ende der Gemütlichkeit. Ja, man hätte es in diesem Land jedem erlaubt, zu kommen. „Den Polen und auch diesen Leuten aus islamischen Staaten. Alles kriegen sie umsonst, Geld und Wohnungen. Und wir Briten?“, stellt Graeme die von ihm als berechtigt erachtete Frage, die er selbst beantwortet: „Verdammt noch einmal, Großbritannien sollte einfach den Briten gehören.“ Im Rahmen des Referendums hat er gegen den Brexit gestimmt. Jetzt ist er ein Befürworter. So wie damals 54 Prozent der Menschen in Southampton.