Hasenhüttl-Klub Southampton schlägt überraschend Arsenal

Ralph Hasenhüttl hat am Sonntag mit Southampton einen Überraschungssieg gefeiert. Im zweiten Spiel mit dem Steirer auf der Trainerbank kamen die Saints gegen Arsenal zu einem 3:2-Heimerfolg und fügten den Londonern damit die erste Niederlage nach 22 Pflichtspielen zu.

Danny Ings köpfelte die Gastgeber zweimal in Führung (20., 44.), Henrich Mchitarjan gelang per Kopf (28.) und mit einem abgefälschten Weitschuss (53.) jeweils der Ausgleich. Das Siegestor glückte Charlie Austin in der 85. Minute per Kopf, nachdem sich Arsenal-Goalie Bernd Leno bei einer Flanke von Shane Long verschätzt hatte.