Mr. Hasenhuttl gibt einen aus und ist auch sonst sehr beliebt

Des Trainers Spielphilosophie beinhaltet die intensive Laufarbeit mit dem und gegen den Ball. In den Übungseinheiten bekommen das die Spieler zu spüren. Der freie Tag wurde in der Woche vor dem großen Schlager gestrichen. Oriol Romeu, spanischer und defensiver Mittelfeldspieler, erklärt in den Medien, was sich in den letzten Tagen so alles geändert hat. „Die Schmerzen“ zum Beispiel, die seine Mitspieler und er nach einer Intensiv-Woche von und mit Ralph Hasenhüttl fühlen.

Noch am Tag vor dem Spiel dürfte sich der Flüssigkeitsbedarf der potenziellen Stadionbesucher in Grenzen gehalten haben. Kalter und stürmischer Wind macht Southampton zu einem traurigen Ort, es regnet in Strömen, „Katzen und Hunde“, wie die Briten sagen.

Doch fragt man sich durch das Zentrum der Stadt, scheint dies dem Optimismus keinen Abbruch zu tun. Der FC Southampton und die Mission Klassenerhalt? Positiv ist die überwiegende Meinung: „Er schafft das, der Hasenhuttl.“