St. Pölten hat am Sonntag die Chance verpasst, an Punkten mit dem Tabellenführer der 2. Liga, dem GAK, gleichzuziehen und hat es nun im Titelrennen schwer. Die Niederösterreicher, die in der Vorwoche BW Linz unterlegen waren, mussten sich bei den stark verteidigenden Kapfenbergern 1:2 geschlagen geben.