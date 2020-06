Kampf um Verteilung der TV-Vertrag-Gelder in Deutschland

Unmittelbar nach dem Abschluss des neuen TV-Vertrages hat in der deutschen Fußball-Bundesliga die Diskussion um die Verteilung der Milliardensumme begonnen. "In Deutschland gibt es eine sehr solidarische, ausgewogene Verteilung der TV-Gelder: Der Meister erhält doppelt so viel TV-Einnahmen wie der Tabellenletzte", meinte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im "Handelsblatt".

Unterstützung erhielt der 64 Jahre alte Chef des deutschen Rekordmeisters von Hans-Joachim Watzke. Der "Status quo" sei richtig, sagte der Geschäftsführer von Bayern-Rivale Borussia Dortmund den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga."

Dagegen hatte sich Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann für eine Änderung des derzeitigen Verteilungsschlüssels ausgesprochen. Das Argument, die deutschen Top-Klubs müssten mit Geld versorgt werden, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben, gehe ins Leere und sei ein klassischer Trugschluss, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen keine Geldverteilung, die die jetzigen Verhältnisse zementiert."