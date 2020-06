Kollers Team passt fast so schnell wie die Besten

Klar positioniert haben sich die Fußball-Institutionen im Kampf gegen Homophobie: In Zusammenarbeit mit der "Initiative FairPlay" entwickelten der ÖFB und die Bundesliga eine Informationsbroschüre mit dem Titel "Fußball für Vielfalt". Nikola Staritz von "FairPlay" stellt klar: "Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es gibt sonst keinen Sportverband in Österreich, der auch nur einen Mucks zum Thema Homophobie losgelassen hätte."