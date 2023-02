Fußball: Italienische Pressestimmen zu Salzburgs EL-Aus gegen AS Roma

"Enttäuschende Salzburger", ein "wahnsinnig grausamer" José Mourinho und "ein Match, wie es sich die Fans gewünscht hatten" - italienische Pressestimmen zum Europa-League-Rückspiel zwischen AS Roma und Salzburg (2:0) am Donnerstagabend in Rom:

Gazzetta dello Sport: "Jose Mourinhos Truppe strapaziert die armen Salzburger, die unter der Überlegenheit der Giallorossi schwer leiden. Für sie taucht sogar das Gespenst der 0:4-Pleite auf, die sie im San Siro Stadion gegen AC Milan erlitten hatten. Gegen die Österreicher spielt AS Roma ihre schönste Halbzeit der Saison. Salzburgs Trainer Jaissle gelingt es nicht, die Mannschaft wachzurütteln."