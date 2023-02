Niederlage bei AS Roma: Salzburg scheitert in der Europa League

Zunächst hatte Verteidiger Ibanez noch Glück, dass er nicht vom Platz flog, nachdem er Adamu unfair gestoppt hatte (4.). Nachdem Dedic den folgenden Freistoß in die Mauer gesetzt hatte, lief die Partie aber wie auf einer schiefen Ebene. Die Roma war nicht nur offensiver eingestellt als in der Vorwoche, sondern auch mit deutlich mehr Aggressivität ausgestattet. Vor allem Paulo Dybala war nicht zu stoppen. Zunächst fand der Weltmeister noch in Salzburg-Keeper Köhn seinen Meister und scheiterte gleich darauf per Kopf an der Latte (9.). Der Argentinier sollte aber auch noch jubeln.